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Sáenz y Sadir ratificaron los controles sanitarios de la producción bananera del Norte

Salta solicitó al Gobierno Nacional revisar la implementación de la resolución N°114/2026 para preservar el estatus fitosanitario del NOA. Ambas provincias articulan una posición regional frente a Nación. "Defender nuestra producción es ejercer el federalismo", expresó el mandatario salteño. 

Salta Hoy

30 / 07 / 2026

 

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El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció que, junto al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, tomaron la decisión de mantener los controles fitosanitarios necesarios en ambas provincias ante la modificación del régimen para el ingreso de bananas importadas dispuesta por el Gobierno nacional.

“Ante una decisión inconsulta que pone en riesgo a nuestra economía regional, tomamos la decisión de mantener los controles necesarios para cuidar la producción y minimizar riesgos sanitarios que echen por tierra años de trabajo y dedicación”, expresó Sáenz. 

El mandatario provincial remarcó que “la defensa de la producción y de las economías regionales es una responsabilidad indelegable. Defender nuestra producción es ejercer el federalismo en el Norte profundo” y garantizó que “los productores pueden estar tranquilos porque estableceremos las barreras sanitarias y tomaremos todas las medidas necesarias en defensa del sector”.

Salta articuló una posición regional

Por instrucciones del Gobernador, el Ministerio de Producción y Minería había solicitado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación una reunión técnica para analizar el alcance de la Resolución N° 114/2026, que dejó sin efecto distintas normas sanitarias vinculadas al ingreso de bananas provenientes de países con plagas cuarentenarias.

La instancia reunió a autoridades nacionales, equipos técnicos del INTA y SENASA, y representantes del sector bananero de Salta y Jujuy, con el objetivo de compatibilizar la actualización normativa con la protección del patrimonio fitosanitario y la competitividad de una de las principales economías regionales del país.

El ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, afirmó que “Salta acompaña toda iniciativa destinada a modernizar los sistemas de control sanitario, pero cualquier actualización del régimen vigente debe ofrecer previsibilidad y sustentarse en garantías técnicas suficientes para preservar el estatus fitosanitario alcanzado por la región”. 

Por su parte, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato, planteó que “el principio de prevención debe orientar toda adecuación del régimen fitosanitario” y propuso revisar el cronograma de implementación de la resolución hasta contar con mayores certezas sobre los mecanismos de control. “Queremos que todas las miradas estén representadas. Es fundamental escuchar a los productores, conocer la evaluación de los organismos técnicos y avanzar en un análisis responsable”, señaló.

Preocupación por el riesgo sanitario y próximos pasos

Los representantes del sector bananero coincidieron en la necesidad de preservar el estatus fitosanitario de la región frente al riesgo de ingreso de enfermedades de alto impacto, como el Fusarium Raza Tropical 4 (TR4), y de fortalecer los controles sobre el ingreso irregular de material vegetal.

Como resultado del encuentro, se estableció una agenda técnica compartida entre Nación, provincias productoras y el sector privado. Las conclusiones serán plasmadas en un documento técnico que será elevado a las autoridades nacionales para contribuir al resguardo de la sanidad vegetal y al fortalecimiento de la producción bananera del norte argentino.

El Gobierno de Salta continuará trabajando junto a Jujuy y al sector privado para consolidar una agenda sanitaria que resguarde la producción, el empleo y el desarrollo del norte argentino.

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