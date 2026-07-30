Milei anunció una reforma histórica del Banco Central y acusó a Cristina Fernández

El presidente Javier Milei anunció este jueves por Cadena Nacional una profunda reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), cuyo eje principal será la prohibición de la emisión monetaria para financiar al Estado. El mandatario afirmó que la iniciativa busca impedir que futuros gobiernos utilicen al Banco Central como herramienta para cubrir el déficit fiscal y sostuvo que el proyecto forma parte de un programa de transformaciones estructurales que también incluye reformas fiscales, del mercado de capitales y del mercado de seguros.

Durante su mensaje, Milei calificó al Banco Central como uno de los principales instrumentos utilizados por la política para perjudicar a los argentinos. “El Banco Central ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política”, afirmó, y aseguró que el financiamiento monetario del gasto público representó una forma de expropiación del ahorro y del salario de la población.

El Presidente repasó distintos episodios de la historia económica argentina y cuestionó especialmente la salida de la convertibilidad y las reformas implementadas durante los gobiernos kirchneristas. En ese contexto, acusó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a la entonces presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, de haber perjudicado al organismo con la utilización de reservas para financiar al Estado.

"Cristina Fernández de Kirchner, en complicidad con la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, le robaron al Banco Central 10.000 millones de dólares”, sostuvo, y agregó que esa cifra “expresada a moneda de hoy equivale a 15.000 millones de dólares”.

La reforma del 2012

Según Milei, aquella decisión derivó en la modificación de la Carta Orgánica de 2012, que permitió ampliar las facultades del Banco Central para asistir financieramente al Tesoro. “Se creó una nueva Carta Orgánica del Banco Central que permitía emitir bajo cualquier pretexto e impidió responsabilizar penalmente a los funcionarios que falsificaban el dinero de todos los argentinos”, afirmó.

Tras esa introducción, el Presidente anunció el envío al Congreso de un proyecto para reformar nuevamente la Carta Orgánica del organismo. “Decidimos poner fin a 91 años de historia y reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina en base a cinco premisas fundamentales”, señaló.

La primera modificación, explicó, será redefinir el objetivo del Banco Central para que vuelva a tener una única misión: preservar el valor de la moneda.

Restricción para provincias y municipios

El segundo punto fue presentado como el cambio más trascendente. “Se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado”, afirmó, precisando que la restricción alcanzará al Tesoro Nacional, a las provincias, a los municipios y a la compra de títulos públicos en el mercado primario.

Milei también anunció un fortalecimiento de la independencia del Banco Central mediante mayores exigencias para remover a su presidente y a los miembros del directorio. Según explicó, las destituciones de autoridades monetarias han estado históricamente vinculadas a intentos de flexibilizar la política monetaria para aumentar la emisión.

Además, adelantó que se limitará el reparto de dividendos derivados de los resultados del Banco Central y que solo podrán girarse recursos al Tesoro para cancelar deuda pública. También confirmó que se eliminarán cambios introducidos por la reforma de 2012, incluyendo el esquema de letras intransferibles.

Mensaje a los gobernadores

El Gobierno invitará a las provincias a adherir a un régimen permanente de equilibrio presupuestario. “Es la oportunidad para que cada gobernador predique con el ejemplo y le demuestre a su gente que, cuando las cuentas se desordenan, es la política la que debe dar un paso al frente y pagar el precio y no la sociedad”, sostuvo.

La política pagará el costo

El mandatario enmarcó la reforma dentro de un paquete legislativo más amplio. Anunció un “grillete fiscal” para impedir presupuestos deficitarios y estableció que, si el Congreso no corrige un déficit persistente, se activará automáticamente un mecanismo de ajuste del gasto estatal. “Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes, la política pagará el costo, no lo pagará la gente”, aseguró.

Reforma del mercado de seguros

Milei también anunció una reforma estructural del mercado de seguros, con el objetivo de desregular el sector y reducir costos para los usuarios. Sostuvo que el sistema actual es “burocrático, limitado e ineficiente” y adelantó que enviará un proyecto para otorgar “libertad absoluta para que las compañías diseñen y ofrezcan productos sin autorización previa del regulador”. Según explicó, el organismo de control se concentrará únicamente en verificar la solvencia de las empresas y proteger a los asegurados frente a posibles estafas.

“Así se impulsará la innovación, abaratando el costo de los seguros y mejorando las prestaciones. Nuestros seguros se volverán más simples, más rápidos y más baratos”, afirmó el Presidente.

El Presidente concluyó con un mensaje dirigido al Congreso: “Confío plenamente en que el Congreso de la Nación comprenderá la naturaleza del problema estructural de nuestro país y acompañará estas reformas estructurales que cambiarán a la Argentina para siempre”.

Las cinco bases de la reforma

*Un único objetivo para el Banco Central: preservar el valor de la moneda y reconocer que la inflación es un fenómeno monetario.

*Prohibición absoluta de financiar al Estado: el Banco Central no podrá asistir al Tesoro Nacional, a provincias o municipios, ni comprar títulos públicos en el mercado primario.

*Mayor independencia de las autoridades del BCRA: la remoción del presidente y del directorio requerirá dos tercios de votos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

*Restricción al reparto de dividendos: los resultados derivados del servicio de liquidez se destinarán a reservas técnicas y solo podrán girarse fondos al Tesoro para cancelar deuda.

*Derogación de cambios incorporados en 2012: se eliminarán disposiciones introducidas por la reforma kirchnerista de la Carta Orgánica, incluida la utilización de letras intransferibles.