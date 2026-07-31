Emiten alerta amarilla por viento zonda en varias regiones de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para distintas regiones de la provincia de Salta por la presencia de vientos intensos y viento zonda durante la mañana de este viernes 31 de julio.

Entre las 12 y las 18 horas, se alerta la presencia de vientos del sector oeste en la Cordillera de los Andes, con ráfagas de entre 60 y 120 km/h. En tanto para la Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos, habrá vientos del sector noroeste con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Para los Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos, hay alerta por viento zonda, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Finalmente, con vigencia desde las 6 horas hasta las 18 horas, el alerta rige para la zona de Rivadavia, con presencia de viento norte, que podría alcanzar los 70 km/h.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante las ráfagas más intensas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y circular con extrema precaución.