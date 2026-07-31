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Emiten alerta amarilla por viento zonda en varias regiones de la provincia

Rige para esta tarde con la presencia de ráfagas de viento que pueden alcanzar los 120 km/h en la alta cordillera. Mirá los detalles.

Salta Hoy

31 / 07 / 2026

 

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para distintas regiones de la provincia de Salta por la presencia de vientos intensos y viento zonda durante la mañana de este viernes 31 de julio.

Entre las 12 y las 18 horas, se alerta la presencia de vientos del sector oeste en la Cordillera de los Andes, con ráfagas de entre 60 y 120 km/h. En tanto para la Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos, habrá vientos del sector noroeste con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Para los Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos, hay alerta por viento zonda, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Finalmente, con vigencia desde las 6 horas hasta las 18 horas, el alerta rige para la zona de Rivadavia, con presencia de viento norte, que podría alcanzar los 70 km/h.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante las ráfagas más intensas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y circular con extrema precaución.

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