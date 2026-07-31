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Luego de diez días desaparecido, encontraron con vida al hombre extraviado en Cafayate

Se trata de Diego Armando Argañaráz, un artesano de 42 años que trabaja en la zona de la Garganta del Diablo. Era buscado desde el pasado 20 de julio, Día del Amigo, cuando salió de su casa para visitar precisamente a un amigo.

Salta Hoy

31 / 07 / 2026

 

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El hombre se desorientó mientras caminaba por zonas sin caminos marcados ni senderos establecidos, lo que provocó que pasara 10 días a la intemperie.

Anoche, alrededor de las 23:00, tras lograr orientarse siguiendo algunas huellas, llegó por sus propios medios a la vivienda de una familia conocida en la zona del paraje Santa Bárbara.

El artesano presenta deshidratación y debilidad física, pero se encuentra fuera de peligro.

Quedó internado en el Hospital de Cafayate para ser asistido y realizado estudios médicos. 

Un factor clave para su supervivencia fue la presencia de un río con agua permanente en la zona donde se había extraviado.

 

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