Reforma del Banco Central: “Son buenas la medidas anunciadas este jueves por Milei”

El presidente Javier Milei anunció ayer la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, aprovechó para criticar al kirchnerismo y mencionó incentivos para el dólar colchón.

El primer mandatario presentó por cadena nacional la iniciativa que enviará al Congreso para limitar la emisión monetaria, reforzar la independencia del organismo y evitar que financie al Tesoro.

Esto dijo al respecto, Dapena. Doctor en Ciencias Económicas y economista del IERAL de la Fundación Mediterránea.

“Lo que quieren hacer con todo esto es darle más independencia al Banco Central”, sostuvo y agregó que es importante que la entidad mantenga el valor de la moneda que bajará la inflación y también la pobreza”.

Cuando fue consultado sobre el resto de las medidas como los cambios en el mercado del seguro, Dapena dijo que “la idea de Milei es desregular ciertos mercados y potenciar otros”.

Además dijo que “la economía está crecimiento pero no en todo los sectores los está haciendo de igual manera”, manifestó al finalizar la charla.