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Camioneta se da a la fuga tras provocar un choque múltiple en Avenida Paraguay

Ocurrió hoy pasadas las 8:30, cerca del último semáforo tras cruzar el puente sobre el Río Arenales, en sentido hacia el centro.

Salta Hoy

31 / 07 / 2026

 

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El choque en cadena involucró a tres vehículos por no mantener la distancia de seguridad. 

La camioneta que circulaba adelante frenó de manera brusca y los dos automóviles que iban detrás no tuvieron el tiempo ni la distancia necesaria para frenar e impactaron entre sí.

Tras el incidente, el conductor de la camioneta responsable se dio a la fuga. 

Los controles de alcoholemia realizados a los conductores dieron resultado negativo, pero a uno de ellos le secuestraron el vehículo por no tener seguro ni Revisión Técnica Vehicular.

La policía trabaja en la revisión de las cámaras de la zona para identificar la camioneta cuyo conductor decidió escapar. 

 

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