Conductor con 2,34 gramos de alcohol en sangre chocó contra un poste de luz

Un hombre de 38 años perdió el control de su automóvil, un Renault Logan, del cual era el único ocupante y chocó contra un poste de alumbrado público.

El conductor resultó ileso, pero el test de alcoholemia realizado por Personal de Seguridad Vial arrojó un elevado resultado de 2,34 gramos de alcohol en sangre.

Los policías le labraron el acta de infracción correspondiente, le retuvieron la licencia, y un conductor alternativo retiró el vehículo.

Durante el operativo se registraron desvíos de tránsito en la zona.



