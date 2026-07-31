El ABC de las ceremonias de la Pachamama y la sahumada
Matías Rodriguez, especialista en técnicas chamánicas andinas y tradiciones ancestrales, explicó por Radio Salta el paso a paso para preparar el mojón para realizar las ofrendas a la Madre Tierra y cómo hacer una sahumada efectiva para alejar las malas ondas y atraer la salud y la riqueza.
Salta Hoy
31 / 07 / 2026
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El especialista comentó que originalmente el sahumo contenía azúcar, yerba. café, cáscaras de ajo y cebolla.
“Primero se debe limpiar la casa de adentro hacia afuera. luego llega el momento de la purificación con el humo”, manifestó.
Dijo que al finalizar las ceremonias se realiza un brindis con vino o chicha