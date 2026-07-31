Hasta las 17:00 horas se realiza el Reciclatón en el Shopping

Los vecinos podrán depositar diversos tipos de residuos para su tratamiento por parte de las cooperativas y empresas del medio; y de esta manera se ingresa al sistema de la economía circular y se colabora en el cuidado del ambiente y la reducción de residuos a tratar en el Relleno Sanitario San Javier.

Los participantes deberán llevar por separado:

Aparatos electrónicos (RAEE)

Papel, cartón, tapitas, botellas y bidones, plásticos y latas

Eco botellas de plástico (con tapitas y bolsas en su interior)

Baterías de autos y motos

Residuos textiles

Por Radio Salta, Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales dijo que uno de los puntos más positivos del operativo es el contacto que pueden tener los vecinos con las mismas fundaciones de recicladores.

Indicó que una semana posterior a la Fiesta del Milagro se hará un Reciclatón para tirar todos los residuos generados por los Peregrinos

Ragno fue enfático al recordar que se solicita NO LLEVAR pilas, lámparas o tubos fluorescentes y vidrio al Reciclatón.