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Seis femicidios en los que va del año en Salta

Las cifras no descienden y hay gran preocupación en las autoridades.

Salta Hoy

31 / 07 / 2026

 

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“La característica de este año es que todos los casos se registraron en los domicilios de las víctimas”, dijo a Radio Salta, Ana Pérez Declerq, directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta.

La funcionaria expresó que “no se puede poner un policía en la puerta de la casa de cada mujer que denuncia”, y aseguró que el Observatorio asesora desde ahora a la justicia para ayudar a detectar los casos de mayor gravedad. 

Declerq enfatizó que las consignas policiales no son una solución para  la violencia de género. 

“El hombre -alejado del hogar- va a seguir siendo celoso y hay que pensar en un abordaje más integral a la problemática”, indicó. 

“Salta es la cuarta provincia con más abusos sexuales en el país” dijo al referirse al tema de las violaciones 

“El aumento de estas denuncias se debe a la implementación de la ley ESI. Ahora niños y niñas se sienten cómodos al contar a su docente algo que tenían guardado como un secreto”, expresó Declerq.

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