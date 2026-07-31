Autoridades sin elecciones: Julio Argentino San Millán es el nuevo presidente del PJ

Por este motivo se suspendió el proceso electoral previsto para el próximo domingo.

La novedad fue confirmada por José Luis Napoleón Gambetta, interventor de la fuerza.

“En total se presentaron 24 listas, muchas fueron impugnadas y en otros casos las listas se unificaron. De esa cantidad quedó en pie sólo la lista de San Millán y por eso fue proclamado como presidente”, indicó el interventor.