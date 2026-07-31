SAMEC instaló un puesto sanitario fijo en la Catedral para cobertura sanitaria del Milagro

Con el objetivo de fortalecer la cobertura sanitaria durante las celebraciones del Milagro, el Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC), dependiente del Ministerio de Salud Pública, instaló un puesto sanitario fijo en la Secretaría de la Catedral Basílica de Salta. El dispositivo permanecerá operativo durante agosto y septiembre para brindar asistencia inmediata ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante las actividades religiosas.

El puesto sanitario atenderá de lunes a viernes, en el horario de 7 a 13 y de 16 a 22, con personal capacitado para responder a consultas, brindar atención de primeros auxilios y coordinar, de ser necesario, el traslado de pacientes a establecimientos de mayor complejidad.

Además de la cobertura permanente en la Catedral, el SAMEC desplegará operativos sanitarios especiales durante las principales actividades del calendario del Milagro, entre ellas el Milagrito, el Milagro de los Enfermos y las distintas celebraciones litúrgicas que se desarrollarán durante agosto y septiembre, mediante la instalación de puestos sanitarios estratégicos y la disposición de ambulancias y equipos de emergencias.

El director del SAMEC, Daniel Romero, destacó que “el operativo forma parte de la planificación sanitaria prevista para una de las manifestaciones de fe más convocantes de la provincia y destacó que el objetivo es garantizar una respuesta oportuna ante cualquier emergencia que pudiera registrarse durante las celebraciones”.

El ministerio de Salud Pública trabaja de manera coordinada con las distintas instituciones involucradas en la organización del Milagro para fortalecer el dispositivo sanitario y acompañar a la comunidad durante el desarrollo de las actividades religiosas, asegurando una atención eficiente a fieles, peregrinos y visitantes.