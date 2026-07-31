Se secuestraron 36 motos en un gran operativo de tránsito

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, realiza distintos controles con el objetivo de continuar fortaleciendo la seguridad y el orden en la ciudad.

Ayer se secuestraron 36 motos en diferentes calles del barrio Santa Lucía, en el marco de un gran operativo en conjunto con la Policía del barrio.

Durante el operativo se realizaron controles de alcoholemia y se verificó el uso de casco, luces reglamentarias y la documentación correspondiente.

Cabe destacar que las sanciones para los infractores son severas, tanto en lo económico como en las inhabilitaciones, con el objetivo de promover una mayor conciencia vial.

Desde el área indicaron que este tipo de operativos continuarán realizándose para reforzar la prevención y concientización en la comunidad.