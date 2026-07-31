Más de 1.700 familias serán beneficiadas con nuevas obras de agua potable en Anta y Metán

El presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, recorrió las tres obras de agua potable que la empresa ejecuta en los departamentos de Anta y Metan donde supervisó el avance de los trabajos en El Galpón, General Pizarro y Las Lajitas.

Las intervenciones forman parte del plan de inversión que lleva adelante la provincia para fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable en el interior de la provincia y ya se encuentran en plena ejecución.

En El Galpón se construye un nuevo pozo profundo de 150 metros, junto con la instalación del sistema de bombeo, obras civiles complementarias y una cañería de nexo que permitirá incorporar la nueva fuente al sistema de distribución, mejorando la disponibilidad de agua y la presión del servicio.

En General Pizarro avanzan las tareas para la construcción de un nuevo pozo profundo, la ejecución de las obras necesarias para su funcionamiento, la conexión con la red existente y la ampliación del sistema de distribución, lo que permitirá optimizar el abastecimiento mediante una nueva sectorización de la red.

En Las Lajitas, en tanto, se ejecuta un nuevo pozo profundo que reemplazará a la perforación que colapsó y permitirá abastecer de manera permanente al loteo social, poniendo en funcionamiento la infraestructura ya construida para brindar una solución definitiva al suministro de agua potable.

Durante la recorrida, Jarsún destacó el avance de los trabajos y la importancia de continuar ejecutando obras que permitan ampliar y fortalecer la infraestructura de agua potable en toda la provincia. “No se trata de respuestas transitorias, sino de obras estructurales que permitirán garantizar un mejor servicio a largo plazo. Ese es el camino que nos marcó el gobernador Gustavo Sáenz: llegar con inversiones donde durante años hubo una demanda histórica de los vecinos”, sostuvo.

En conjunto, las tres obras beneficiarán a más de 1.700 familias del departamento de Anta y Metán, mejorando la disponibilidad del recurso, la presión del servicio y la calidad de vida de los vecinos.

De la recorrida participaron los intendentes, Federico Sacca, Fernando Alabi y Francisco Pérez, también los legisladores Gustavo Dantur, Enzo Alabi, Juan Pablo Cuéllar y Gerardo Orellana.