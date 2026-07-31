Con un balance positivo y más de 350 eventos, la Ciudad culminó la temporada de invierno

La Municipalidad de la Ciudad de Salta encabezó la reunión mensual del Comité de Turismo, espacio en el que se presentaron los datos oficiales y los indicadores turísticos correspondientes al período de vacaciones de invierno, comprendido entre el 6 y el 31 de julio.

De acuerdo con el balance elaborado por el Observatorio del Ente de Turismo, la percepción generalizada a lo largo de todo el mes fue la de una gran concurrencia de visitantes en la ciudad. En ese sentido, se destacó que la ocupación superó ampliamente los niveles de reservas previas.

Desde el sector señalaron que el resultado de la temporada estuvo estrechamente vinculado con la variada y atractiva agenda de eventos y actividades, que contó con una gran participación de salteños y visitantes. La ciudad registró más de 350 eventos libres y gratuitos, de carácter cultural, deportivo y gastronómico, que dinamizaron la economía local y mantuvieron el movimiento turístico en niveles constantes durante las cuatro semanas del mes.

La capital recibió más de 70.000 arribos y alcanzó una ocupación hotelera promedio del 67 %. Esto representó un impacto económico para el sector de $22.695.775.440.

Entre las propuestas más convocantes presentadas durante el Comité se destacaron Origen Feria de Café, El Cafetón, el 1.º Concurso Provincial del Disco, Peñas en la Plazoleta, los Cambios de Guardia de Honor en el Cabildo, los partidos de Boca vs. Athletico Paranaense y River Plate vs. Aldosivi, además de las actividades propuestas por el Teleférico San Bernardo en la cima del cerro.

Desde la Municipalidad de Salta se continúa trabajando para consolidar la articulación entre el sector público y el privado, con el objetivo de mantener a la ciudad entre los principales destinos turísticos de la Argentina.

Estos resultados reflejan el trabajo conjunto realizado y permiten proyectar buenas expectativas para el segundo semestre.

La reunión tuvo lugar en la Casa de Moldes y fue presidida por Fernando García Soria, coordinador del Ente de Turismo. Participaron además Agustina Agolio, secretaria de Cultura, Turismo y Deportes de la Municipalidad; Lucía Caso, en representación de ASAT; Michelle Safar, por la AHT; Mariano García Cainzo, por la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta; y Facundo Assaf, presidente de la Cámara de Turismo.