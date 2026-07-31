La Terminal inicia una nueva etapa rumbo a su renovación integral

A partir del sábado 1 de agosto comienza a regir la nueva concesión de la Estación Terminal de Ómnibus de Salta, luego de la firma del contrato con Terminal Pacheco S.A. La empresa resultó adjudicataria del concurso público impulsado por el municipio para la remodelación, puesta en valor, mantenimiento y explotación comercial del predio.

El contrato contempla una transformación integral de la terminal, que incluye la remodelación completa del edificio, la recuperación de espacios actualmente subutilizados, la incorporación de nueva infraestructura, tecnología y servicios. Además, está prevista la construcción, administración y mantenimiento de un nuevo centro comercial dentro del predio, sumado a la renovación total de los baños.

Entre las mejoras previstas se encuentran la reorganización de los espacios de circulación, espera y embarque, la incorporación de sistemas digitales de información en tiempo real, red wifi gratuita para mayor conectividad, herramientas de atención multilingüe, mejoras en accesibilidad, mayor seguridad y servicios pensados para optimizar la experiencia de los pasajeros.

El proyecto también prevé la incorporación de nuevos espacios de atención, áreas recreativas y criterios de sustentabilidad, como iluminación LED.

Con una inversión estimada en casi $12 mil millones, la iniciativa forma parte del proceso de modernización de uno de los principales accesos a la ciudad. El objetivo es contar con una terminal segura y eficiente, que acompañe el crecimiento de Salta y se integre a la infraestructura vial de ingreso a la ciudad.