El hospital Materno Infantil fortalece su capacidad de atención con nuevos respiradores

El Hospital Público Materno Infantil incorporó 12 nuevos respiradores de alta complejidad, en el marco del proceso de renovación de su infraestructura tecnológica.

La inversión, cercana a los $260 millones de pesos, permitirá optimizar la atención de pacientes neonatales, pediátricos y adultos.

Del total de equipos, siete corresponden al modelo TECME BRINA, apto para la asistencia ventilatoria de pacientes neonatales, pediátricos y adultos. Los cinco restantes son respiradores Prunus, destinados a la atención de pacientes pediátricos y adultos.

Los nuevos respiradores serán distribuidos entre los distintos servicios del nosocomio de acuerdo con las necesidades asistenciales, lo que permitirá fortalecer la capacidad de respuesta institucional, especialmente en un contexto de mayor demanda por el incremento estacional de enfermedades respiratorias.

Además de ampliar la disponibilidad de equipamiento crítico, esta incorporación permitirá reemplazar respiradores con más de 20 años de antigüedad que ya habían cumplido su vida útil, mejorando la seguridad, la confiabilidad y la calidad de la atención brindada a los pacientes.

La adquisición forma parte del plan de modernización tecnológica que impulsa esa institución para renovar el equipamiento crítico de sus servicios y continuar fortaleciendo una atención segura, oportuna y de calidad.