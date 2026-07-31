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Con gran participación de vecinos, se realizó el 10° Reciclatón

La nueva edición se llevó a cabo en el Alto Noa Shopping. Se juntaron residuos como aparatos electrónicos (RAEE), papel, cartón, botellas de plástico, latas, baterías de autos y motos, aceite y residuos textiles. 

Salta Hoy

31 / 07 / 2026

 

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Con el objetivo de acopiar de manera segura diversos residuos que pueden recuperarse o reciclarse y, de esta manera, colaborar con la economía circular de las cooperativas o empresas de recuperadores, la Municipalidad realizó la 10° edición del Reciclatón en la ciudad.

Quienes participaron del Reciclatón pudieron depositar diversos tipos de residuos para su posterior tratamiento. Se recibieron aparatos electrónicos (RAEE), papel, cartón, tapitas, botellas y bidones, plásticos y latas, eco botellas de plástico (con tapitas y bolsas en su interior), baterías de autos y motos y residuos textiles.

«Tuvimos una gran convocatoria, eso demuestra que los salteños están comprometidos y hay alta conciencia ambiental en todos los sectores de la ciudad», dijo Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales.

Por su parte, Walter Herrera, jefe de Operaciones del Alto Noa, destacó el trabajo en conjunto con el municipio y agradeció la iniciativa, ya que esto suma para generar mayor conciencia en los ciudadanos.

La iniciativa prevé una nueva edición cada mes, con fechas y horarios que serán comunicados oportunamente.
 

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