Norte Provincial: La Policía reforzó la seguridad con operativos de Protección Ciudadana

La Policía de Salta llevó adelante un amplio despliegue preventivo en el norte provincial mediante operativos de Protección Ciudadana desarrollados en jurisdicción del Distrito de Prevención 4. Las acciones se realizaron en Aguaray, Profesor Salvador Mazza, General Mosconi y Tartagal, con la participación de distintas áreas operativas de la institución y el acompañamiento de los municipios.

Los operativos iniciaron en Aguaray y Profesor Salvador Mazza, en continuidad con las acciones articuladas entre la Policía de Salta y el Municipio de Profesor Salvador Mazza, tras la reunión de trabajo encabezada por el subjefe de Policía, Guido Burgos, y el jefe de Gabinete municipal, Esteban López, con el objetivo de reforzar las estrategias preventivas y la presencia policial en la zona.

Como resultado de esa primera jornada, se secuestraron dos camionetas, un automóvil y una motocicleta con pedido de secuestro. Además, se detuvo a una persona vinculada a la modalidad delictiva de motochorro, a quien se le secuestró un arma de fuego, y se demoró a cinco personas por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737. También se labraron 20 actas contravencionales.

En controles vehiculares, se fiscalizaron 120 vehículos, se realizaron 80 tests de alcoholemia, se labraron 27 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito 24449 y se retuvieron 10 motocicletas por distintas irregularidades.

Las acciones preventivas continuaron en General Mosconi y Tartagal, donde más de 140 efectivos realizaron tareas preventivas y de control en distintos sectores estratégicos.

Durante ese despliegue se controlaron 520 vehículos y 204 motocicletas, se realizaron más de 200 test pasivos, se identificó a más de 600 personas, se retuvieron 18 motocicletas, se labraron 114 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y se efectuaron controles en comercios y establecimientos públicos para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

Como resultado de ambos operativos, la Policía controló 640 vehículos y 204 motocicletas, realizó más de 280 test de alcoholemia y controles pasivos, identificó a más de 600 personas, retuvo 28 motocicletas y labró 141 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito 24449, además de 20 actas contravencionales. Asimismo, secuestró dos camionetas, un automóvil y una motocicleta con pedido de secuestro, detuvo a una persona vinculada a la modalidad delictiva de motochorro, con el secuestro de un arma de fuego, y demoró a cinco personas por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23737.

Lo operativos fueron supervisados por el subjefe de Policía, Guido Burgos, junto al director general de Seguridad Vial, Carlos Teseyra, y el subdirector de Seguridad, Sergio Arias. Contaron con la participación de efectivos de Seguridad Vial, Drogas Peligrosas, Distrito de Prevención 4, Infantería, Caballería, Bicipolicías y otras áreas operativas, en el marco de las acciones destinadas a reforzar la prevención del delito y la seguridad ciudadana en el norte provincial.