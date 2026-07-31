Cerca de 600 casos de diarrea aguda se notificaron en la última semana en Salta

El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 28, comprendida entre el 12 y el 18 de julio.

Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)

En Salta se notificaron 31.495 casos de diarrea aguda en lo que va del 2026. En la última semana epidemiológica hubo 589 personas con esta enfermedad.

Además, se registraron las siguientes ETA:

• Salmonelosis: Se ha notificado un caso de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 28.

• Botulismo: No se registraron casos.

• Botulismo del lactante: No se notificaron nuevos casos. Acumulado: 3

• Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos. Acumulado: 1 caso

Enfermedades transmitidas por mosquitos

No se confirmaron casos de dengue desde el inicio de la Vigilancia Epidemiológica de Síndrome Febril Agudo Inespecífico 2025-2026.

Actualmente hay 5419 sospechosos con síntomas compatibles notificados, de los cuales 2555 se descartaron mediante pruebas de laboratorio y 2845 están en estudio. Además, son 19 los probables.

Por otra parte, hasta la SE 28 se notificaron 2286 positivos para chikungunya en la provincia. Los departamentos más afectados son San Martín, Orán y Anta.

Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)

• Se ha notificado un nuevo caso de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado 7 casos.

• No se han notificado nuevos casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 4 casos.

• No se registraron nuevos casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 3 casos.

• No hubo nuevos casos de lepra. Acumulado: 11 casos

• No se notificaron casos de micosis profunda.

Hepatitis Virales

Se registró un nuevo caso durante la SE 28 en el departamento San Martín. El acumulado anual es de 12 positivos, todos diagnosticados por laboratorio.

De ellos, se han notificado 2 en el departamento Capital, 1 en Cafayate, 8 en San Martín y 1 en Rivadavia.

Actualmente hay 2 en estudio y 19 fueron descartados.

Enfermedades inmunoprevenibles

• No se han notificado nuevos casos de coqueluche. Acumulado: 3 casos

• Se registró 1 caso de varicela. El acumulado anual es de 286.

• No se han notificado nuevos casos de parotiditis. Acumulado: 9 casos

• No hubo casos de sarampión.

• No hubo casos confirmados de Enfermedad Febril Exantemática.

• No se han confirmado nuevos casos de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 39 casos.

• No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.

Enfermedades zoonóticas

• No hubo casos de araneismo en la última SE. Acumulado: 12 casos

• Se han notificado 2 casos de picadura de alacrán. El acumulado, en lo que va del año, es de 264 casos

• Hubo un nuevo caso de ofidismo, de la especie yarará. Acumulado: 51 casos

• Se han notificado 23 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR). De ellos 14 se registraron en el departamento Capital, 3 en San Martín, 1 en Rivadavia y 5 en Orán. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 524 casos

• No se registraron nuevos casos de brucelosis. Acumulado 2 casos

• No se registraron nuevos casos de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 22 casos

• Se notificaron dos nuevos casos de hidatidosis. Acumulado: 16 casos

• No se notificaron nuevos casos de hantavirosis. Acumulado: 19 casos

• No se registraron nuevos casos de rabia animal. Acumulado: 1 caso

• No hubo casos de psitacosis.

• No hubo casos de leptospirosis. Acumulado: 2 casos

Virus respiratorios

En la última semana se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:

• Enfermedades Tipo Influenza: 551 casos – Acumulado: 18.297

• Bronquiolitis en menores de 2 años: 138 casos – Acumulado: 4160

• Neumonía: 135 casos – Acumulado: 4718

• COVID-19: No hubo nuevos casos - Acumulado: 11

La jefa del programa de Sala de Situación, Rocío Corrales, explicó que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus, rinovirus y adenovirus.

Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 28 pacientes hospitalizados y no se registraron nuevas defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. El acumulado de fallecimientos es de 2.