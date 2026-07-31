Alerta amarilla por vientos intensos en diferentes regiones de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para distintas regiones de la provincia de Salta por la presencia de vientos intensos y viento zonda hasta la mañana del sábado 1 de agosto.

Entre las 18 horas de hoy y las 6 de la mañana, se alerta la presencia de vientos intensos del sector oeste en la Cordillera de los Andes, con ráfagas de entre 60 y 100 km/h. En tanto para la Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos, habrá vientos del sector oeste rotando al sector sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Para los Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos - Capital - Cerrillos - Guachipas - La Viña - Zona baja de Chicoana - Zona baja de La Caldera - Zona baja de Rosario de Lerma - Zona montañosa de Cafayate, hay alerta por viento zonda, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante las ráfagas más intensas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y circular con extrema precaución y no realizar quemas de pastizales, residuos ni encender fuego en áreas rurales o de vegetación, ya que la combinación de fuertes vientos, bajas condiciones de humedad y material vegetal seco favorece la rápida propagación de incendios forestales. Se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y reportar cualquier foco ígneo al Sistema de Emergencias 911.