El gas se ajustará cada dos meses desde agosto

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) formalizó el cambio en el esquema de traslado de los costos de adquisición de gas a las facturas de los usuarios y el ajuste de las diferencias de precio pasa de ser estacional a bimestral desde agosto, mediante la Resolución 331/2026, publicada el jueves en el Boletín Oficial. La normativa se enfoca en las denominadas Diferencias Diarias Acumuladas (DDA). Estas representan la brecha entre el valor del gas que las empresas distribuidoras compran efectivamente y el precio estimado que se incluyó originalmente en la tarifa del usuario.

Con la nueva resolución, el cálculo e incorporación de estas diferencias a las tarifas se realizará cada dos meses. Con este cambio, las autoridades buscan evitar que los usuarios enfrenten saltos bruscos en sus facturas debido a la acumulación de saldos por períodos de tiempo más extensos. En el texto oficial, se explicó que el ajuste en la periodicidad busca "adecuarla, transitoriamente, a un esquema que sostenga los principios de gradualidad y previsibilidad, evitando todo ajuste significativo derivado de plazos más extensos".

El Gobierno argumentó que la decisión se implementa en el marco de la emergencia del sector energético nacional, la cual ha sido prorrogada recientemente hasta el 31 de diciembre de 2027. La Secretaría de Energía instruyó al ENReGE a adecuar los procedimientos para que el sistema refleje el costo real del gas sin que esto genere beneficios ni pérdidas extraordinarias para las empresas distribuidoras, respetando el principio de "mínimo costo para los consumidores".