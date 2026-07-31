57 muertos y 60 mil ingresos en la crisis migratoria de España

El número de personas fallecidas tras intentar llegar por mar al enclave español de Ceuta, en el norte de África, ascendió este viernes a 57, mientras que unos 37.500 migrantes ya regresaron a Marruecos, muchos de ellos de manera voluntaria, según informaron las autoridades. Con ello, comenzó a desactivarse una de las mayores crisis de migración irregular registradas en la frontera sur de España.

El Gobierno español estima que alrededor de 50.000 migrantes cruzaron hacia Ceuta durante la crisis, una cifra que desbordó la capacidad de recepción del enclave y obligó al despliegue de refuerzos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y unidades militares para reforzar la seguridad fronteriza.

Muchos de los migrantes que retornaron a Marruecos aseguraron a distintos medios que habían recibido información de que contarían con alojamiento al llegar a España. Sin embargo, encontraron los centros de acogida saturados y escasas posibilidades de permanecer en Ceuta.

Ante la situación, la Comisión Europea manifestó este viernes que está dispuesta a brindar apoyo adicional a España, incluido un eventual refuerzo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), si así lo solicita el Gobierno de Madrid.

El organismo también informó que mantiene un contacto permanente con las autoridades marroquíes para fortalecer el control fronterizo y evitar nuevos cruces irregulares. Asimismo, recordó que la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea es uno de los pilares del Pacto sobre Migración y Asilo.

Si bien los cruces disminuyeron de forma considerable en las últimas horas, las autoridades españolas aseguraron que las fuerzas de seguridad permanecen en máxima alerta y mantienen la coordinación con Marruecos para impedir un nuevo ingreso masivo de migrantes.

En ese contexto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó este viernes Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Allí calificó lo ocurrido como "una violación de la integridad territorial de España" y anunció nuevas medidas para reforzar el control fronterizo.

Entre las acciones previstas figura la instalación de un sistema de boyas en las inmediaciones del espigón de El Tarajal para impedir nuevos cruces por vía marítima. Además, Sánchez adelantó que se acelerarán los procesos de identificación y devolución de los inmigrantes que ingresaron de forma irregular, agradeció la cooperación de Marruecos en las tareas de control y repatriación, y aseguró que se intensificarán las acciones contra las redes de tráfico de personas.

Mientras tanto, los centros de acogida de Ceuta continúan bajo una fuerte presión pese al descenso en la llegada de migrantes.

La crisis también generó tensiones diplomáticas dentro de la Unión Europea. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, plantearon la posibilidad de suspender la aplicación del espacio Schengen a España al considerar insuficiente la protección de la frontera exterior de la UE, una postura que posteriormente recibió el respaldo de Finlandia.

En respuesta, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convocó al embajador de Italia en Madrid para transmitir la protesta formal del Gobierno español.

Con cerca de 50.000 ingresos irregulares, este episodio quedó registrado como una de las mayores oleadas migratorias en la historia de Ceuta.