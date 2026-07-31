Javier Milei recibió al presidente de Corea del Sur en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a su par de la República de Corea, Lee Jae-Myung, con quien mantuvo una reunión bilateral.

El mandatario argentino tenía previsto para este viernes una intensa jornada en la sede del Poder Ejecutivo de la calle Balcarce, en la Ciudad de Buenos Aires, que culminará con la entrega de las credenciales del nuncio papal. Antes, Milei mantendrá encuentros con empresarios.

Ayer por la noche, el libertario volvió a realizar una cadena nacional donde presentó de manera oficial la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El proyecto ingresó de manera oficial el jueves a última hora a la Cámara de Diputados, pero tomará recién el lunes estado parlamentario, según indicaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas.