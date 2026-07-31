La visita del Papa León XIV: Milei recibió las cartas credenciales del nuncio apostólico

El presidente Javier Milei recibió este viernes en la Casa Rosada las cartas credenciales del nuncio apostólico de la Santa Sede, Michael Wallace Banach, quien quedó oficialmente acreditado como representante diplomático del Vaticano en la Argentina. De este modo, comienza a tomar forma la visita del papa León XIV al país, lo que podría concretarse en noviembre.

La ceremonia se realizó a las 15 horas en el Salón Blanco del Palacio de Gobierno y fue encabezada por el mandatario nacional, acompañado por el canciller Pablo Quirno. Durante el acto también presentaron sus cartas credenciales la embajadora de la República Federal de Alemania, Catalina Cullas, y el embajador de la República de Corea del Sur, Lee Chong Hwa.

Un paso importante para la relación entre Argentina y el Vaticano

La acreditación de Banach representa un nuevo avance en el vínculo diplomático entre la Argentina y la Santa Sede. Su llegada abre una nueva etapa de diálogo institucional y fortalece las gestiones que ambas partes vienen desarrollando en las últimas semanas.

Además, el nombramiento cobra especial relevancia en medio de las expectativas por una posible visita del papa León XIV al país, que podría concretarse durante una gira por Sudamérica prevista para noviembre, aunque el viaje aún no fue confirmado oficialmente por el Vaticano.

El mensaje del canciller Pablo Quirno

Días atrás, el canciller Pablo Quirno había recibido las copias de las cartas credenciales del nuncio apostólico y destacó el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral.

“Recibí copia de cartas credenciales del Monseñor Michael Wallace Banach, enviado del papa León XIV como representante ante nuestro país”, expresó el funcionario a través de sus redes sociales.

Quirno agregó que “su llegada abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos”.

Reuniones con autoridades religiosas

En el marco de su llegada al país, Michael Wallace Banach también mantuvo encuentros con referentes de la Iglesia argentina. Fue recibido por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo; el secretario general del Episcopado y obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro; y el secretario de Culto, Agustín Caulo.