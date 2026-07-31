El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, hizo un análisis crítico luego de que el equipo consiguiera el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras eliminar a O'Higgins en una serie que se definió por penales. El máximo dirigente puso el foco en las falencias defensivas y sostuvo que el conjunto de Rodolfo Arruabarrena deberá corregir ese aspecto para aspirar a pelear por objetivos importantes.

Antes de regresar desde Rancagua rumbo a Rosario, Riquelme fue contundente al referirse al empate que llevó la serie a la definición desde los doce pasos. "No te pueden hacer un gol de lateral. Si te hacen un gol de lateral es porque no lo has hecho bien. No tiene nada que ver con la confianza", expresó.

En ese sentido, descartó que el problema responda únicamente a una cuestión anímica, tal como habían señalado previamente Arruabarrena, Leandro Paredes y Miguel Merentiel. Para el presidente xeneize, se trata de detalles futbolísticos que pueden marcar la diferencia. "Mejorando esas cositas chiquitas hubiéramos pasado sin ir a penales", afirmó en referencia a la jugada que terminó con el gol de Francisco González, en una acción defensiva que dejó expuesto a Nicolás Figal.

Riquelme también diferenció ese tipo de errores de las virtudes que pueda tener el rival. "Cuando entra uno a cabecear en un córner es mérito del que tira el centro y del que cabecea. Pero un lateral sí se puede defender", remarcó.

Más allá de las críticas, el mandatario valoró la clasificación y consideró que las definiciones por penales suelen depender de distintos factores. En ese contexto, destacó la actuación de Álvaro Montero y opinó que su rendimiento puede darle confianza para lo que viene. En cambio, evitó referirse a la ejecución de Tomás Aranda: "No soy el técnico. Como dirigente trato de ayudar para que el entrenador tenga un buen plantel".

Otro de los temas abordados por Riquelme fue la situación física del plantel. El dirigente manifestó su preocupación por la cantidad de lesionados que arrastra Boca y enumeró las bajas de Adam Bareiro, Milton Giménez, Tomás Belmonte y Carlos Palacios, además de recordar los inconvenientes físicos que atravesaron Edinson Cavani y Miguel Merentiel. "Quiero que el técnico pueda contar con todos", aseguró, al tiempo que se mostró esperanzado con la recuperación de Rodrigo Battaglia en los próximos meses.

De cara a la seguidilla de compromisos, Riquelme advirtió que el calendario exigirá un gran esfuerzo del plantel. "Tenemos muy poquito tiempo de descanso. Vamos a jugar hasta fines de agosto cada dos o tres días. Es raro encontrar un equipo que juegue diez partidos seguidos muy bien", explicó, y recordó que Arruabarrena todavía se encuentra en una etapa de adaptación mientras conoce en profundidad a sus futbolistas.

Finalmente, el presidente se refirió al mercado de pases y aseguró que la dirigencia respondió a las necesidades planteadas por el entrenador con la incorporación de un lateral derecho, un arquero y un delantero. No obstante, dejó abierta la puerta a nuevas incorporaciones si se produce alguna transferencia antes del cierre del libro de pases. Además, relativizó las críticas sobre el funcionamiento del equipo al sostener que "Boca obliga a ganar todos los partidos 4-0", aunque insistió en que el fútbol argentino es cada vez más competitivo y que el desafío será elevar el rendimiento colectivo para seguir en la pelea por un lugar en la próxima Copa Libertadores.

