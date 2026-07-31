 imagen

EN VIVO 00:00 a 5:30 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

Reflejos de Identidad

Programa cultural y musical 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

Juegos Evita: se disputó en el Legado Güemes la etapa metropolitana de atletismo adaptado

Pruebas de pista, saltos y lanzamientos reunieron a competidores de cuatro municipios tras la clasificación a la final provincial y el pase a Mar del Plata.

Deportes

31 / 07 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Con una nutrida participación de exponentes provenientes de Capital, La Caldera, El Bordo, y General Güemes, la pista del Legado Güemes albergó las pruebas clasificatorias de atletismo de los Juegos Evita Adaptados correspondientes a la fase metropolitana. A lo largo del día, los competidores midieron sus capacidades en disciplinas de velocidad (100 y 200 metros), resistencia (1.500 metros), saltos y lanzamientos de bala y jabalina con el objetivo de asegurar un lugar en la decisiva jornada salteña del próximo 24 de agosto.

Al respecto, la coordinadora del área, Analía Aguirre, valoró el compromiso de los deportistas y su preparación: “Cada encuentro representa una oportunidad de crecimiento integral dentro y fuera del campo de juego; además, la final provincial abre la puerta para integrar la delegación que representará a Salta en la cita nacional de Mar del Plata”.

El programa se consolida como una de las políticas de inclusión e integración más valiosas del país, en un marco de formación e igualdad de oportunidades. En esa línea, la Secretaría de Deportes acompaña el desarrollo del calendario oficial para seguir fortaleciendo el deporte adaptado en todo el territorio.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO