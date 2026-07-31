Juegos Evita: se disputó en el Legado Güemes la etapa metropolitana de atletismo adaptado

Con una nutrida participación de exponentes provenientes de Capital, La Caldera, El Bordo, y General Güemes, la pista del Legado Güemes albergó las pruebas clasificatorias de atletismo de los Juegos Evita Adaptados correspondientes a la fase metropolitana. A lo largo del día, los competidores midieron sus capacidades en disciplinas de velocidad (100 y 200 metros), resistencia (1.500 metros), saltos y lanzamientos de bala y jabalina con el objetivo de asegurar un lugar en la decisiva jornada salteña del próximo 24 de agosto.

Al respecto, la coordinadora del área, Analía Aguirre, valoró el compromiso de los deportistas y su preparación: “Cada encuentro representa una oportunidad de crecimiento integral dentro y fuera del campo de juego; además, la final provincial abre la puerta para integrar la delegación que representará a Salta en la cita nacional de Mar del Plata”.

El programa se consolida como una de las políticas de inclusión e integración más valiosas del país, en un marco de formación e igualdad de oportunidades. En esa línea, la Secretaría de Deportes acompaña el desarrollo del calendario oficial para seguir fortaleciendo el deporte adaptado en todo el territorio.