 imagen

EN VIVO 00:00 a 5:30 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

Reflejos de Identidad

Programa cultural y musical 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

La gran final del Campeonato Regional de Duatlón 2026 ya tiene sus cupos completos

La misma se disputará en la ciudad el domingo 16 de agosto. Habrá 365 atletas provenientes de 10 provincias. Este evento consolida a la ciudad como un atractivo para encuentros deportivos de nivel regional.

Deportes

31 / 07 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Con diferentes actividades de renombre, la Municipalidad de Salta continúa fomentando el deporte en la ciudad. En esta oportunidad, el municipio albergará la gran final del Campeonato Regional de Duatlón 2026, para la cual se agotaron los cupos.

El certamen deportivo, que reúne 365 atletas provenientes de 10 provincias, en una intensa jornada de pedestrismo y ciclismo, se realizará el domingo 16 de agosto.

El cronograma de dicho evento será el siguiente:

*17:00 a 19:30 h — Acreditación y entrega de kits*

Lugar: HIRPACE.

*19:00 h — Charla técnica obligatoria*

Lugar: HIRPACE.

Domingo 16 de agosto

*07:00 h — Apertura del parque cerrado*

Ingreso de competidores y control de bicicletas, cascos y elementos obligatorios.

*07:45 h — Cierre del parque cerrado*

No se permitirá el ingreso de bicicletas después de este horario.

*08:00 h — Largada puntual*

*11:00 h — Ceremonia de premiación*

El circuito regional se encuentra articulado de manera conjunta con la Asociación Santiagueña de Triatlón y Duatlón (ASTyD) y la Asociación de Triatletas del Norte Argentino (TriNor).

Desde el municipio se destacó que albergar la última fecha del calendario no solo representa un orgullo deportivo, sino también un fuerte motor de reactivación económica local mediante la llegada de delegaciones, entrenadores y familias de diversas provincias vecinas.

Con estas acciones, la Municipalidad reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte y la promoción de un estilo de vida saludable. 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO