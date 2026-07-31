Fuga en la Alcaidía: Prisión preventiva para un presunto colaborador de “Camboya”

El fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Rodrigo Paz, representó al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria seguida contra un hombre de 29 años, como presunto autor del delito de encubrimiento el marco de la investigación por la fuga de un interno de la Alcaidía General N.º 1.

El juez audiencista Pablo Farah, controló la legalidad del procedimiento y, haciendo lugar a lo solicitado por el fiscal Paz, dictó la prisión preventiva del imputado al considerar configurados riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

La intervención de la Fiscalía pesquisa se inició a raíz de la evasión de dos detenidos de la Alcaidía General de la ciudad de Salta, ocurrida el 4 de abril de 2026. Uno de ellos fue recapturado pocas horas después, mientras que Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”, imputado como autor del delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y por tentativa de homicidio, permanece prófugo.

A partir de diversas tareas investigativas y del análisis de la información reunida, fue posible identificar inmuebles vinculados al evadido y a personas de su entorno familiar y social, donde se presume que pudo haberse ocultado o recibido colaboración para sustraerse de la acción de la Justicia.

En ese contexto, el fiscal Paz requirió el allanamiento simultáneo de siete viviendas con el objetivo de secuestrar dispositivos electrónicos, un vehículo presuntamente utilizado por el prófugo y otros elementos de interés para la investigación.

Como resultado de esas medidas, fue detenido el ahora imputado, quien integraría el entorno de Peloc y, según la hipótesis de la Fiscalía, habría puesto a su disposición un automóvil y colaborado para impedir su localización.

Cabe recordar que se encuentra vigente una recompensa de 10 millones de pesos para quien aporte información cierta, veraz y comprobable que permita localizar y detener a Jonatan Jordan Peloc, alias «Camboya», siempre que no haya participado en los hechos investigados y que los datos aportados resulten determinantes para su captura.