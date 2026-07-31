Piden llevar a juicio a dos expolicías por presuntas falsedades en un allanamiento

La Fiscalía solicitó elevar a juicio la causa contra dos exintegrantes de la Brigada de Investigaciones N.º 1 de Salta acusados de haber incorporado datos falsos en documentos oficiales durante un allanamiento realizado en 2011, en una investigación que terminó vinculándose con el doble homicidio de las ciudadanas francesas ocurrido en la Quebrada de San Lorenzo.

El fiscal penal 1 del Distrito Centro, Pablo Paz, presentó la acusación formal y requirió la apertura a juicio contra Walter Omar Mamani, acusado como presunto autor del delito de falsedad ideológica de instrumento público en concurso real (dos hechos), y contra Juan de Dios Solano, señalado como presunto coautor del delito de falsedad ideológica de instrumento público.

La investigación apunta a determinar si durante un procedimiento realizado en agosto de 2011 se documentó falsamente el hallazgo de un arma que luego fue incorporada al expediente por el crimen de las turistas francesas, situación que derivó en que el propietario de la vivienda allanada, Raúl Alfredo Sarmiento, fuera vinculado y procesado en aquella causa.

El allanamiento que quedó bajo sospecha

El procedimiento cuestionado ocurrió el 4 de agosto de 2011 en una vivienda de San Lorenzo, en el marco de una investigación por el robo de distintos elementos desde una finca.

Según la acusación fiscal, el entonces oficial auxiliar Walter Mamani había relacionado a Sarmiento con parte de los objetos denunciados como sustraídos y promovió la solicitud de allanamiento. El operativo fue llevado adelante con Mamani al frente del procedimiento, mientras que Juan de Dios Solano, por su cargo dentro de la Brigada de Investigaciones N.º 1, supervisó la legalidad de la medida.

De acuerdo con el acta policial, la búsqueda de los elementos robados no arrojó resultados positivos. Sin embargo, los efectivos dejaron asentado que en el jardín de la vivienda habían encontrado enterrado un revólver calibre 22, con cinco vainas servidas y dos cartuchos sin percutar.

Ese hallazgo dio lugar a actuaciones por averiguación de procedencia y a la demora de Sarmiento.

Con el paso del tiempo, la situación tomó una relevancia mayor porque el arma fue incorporada a la investigación por el homicidio de las ciudadanas francesas, ocurrido en la Quebrada de San Lorenzo, una causa que conmocionó a la provincia.

La denuncia de Sarmiento y las sospechas sobre el procedimiento

La investigación por la presunta falsedad comenzó a partir de la declaración del propio Sarmiento, quien negó que el arma encontrada le perteneciera y cuestionó la forma en la que se habría desarrollado el procedimiento.

Según relató, durante el allanamiento observó que los policías no encontraban los elementos que buscaban y comenzó a prestar especial atención al operativo. En ese contexto, afirmó que vio a un efectivo cavar un pequeño pozo cerca de una higuera y a otro colocar allí un arma envuelta en un trapo.

El hombre sostuvo que al advertir la situación preguntó: “¿De dónde has sacado esta arma, chango?”, y aseguró que respondió que nunca había visto ese revólver. Pese a ello, relató que fue esposado y trasladado a la Brigada de Investigaciones.

Según su testimonio, la escena habría sido presenciada por su hijo y su nuera, quienes también participaron como testigos en la causa.

Sarmiento además afirmó que años después, durante el juicio por el homicidio de las turistas francesas, le exhibieron el mismo revólver envuelto en el mismo trapo y sostuvo que el arma no presentaba rastros de tierra, pese a que los informes indicaban que había estado enterrada.

El arma y la causa por el doble homicidio

En la investigación por el crimen de las ciudadanas francesas, las pericias determinaron que el revólver era apto para disparar y que había sido utilizado. Si bien los estudios balísticos descartaron que hubiera correspondencia con el proyectil extraído del cuerpo de una de las víctimas, establecieron una correspondencia de identificación balística mediata con proyectiles secuestrados en la Quebrada de San Lorenzo.

Para la Fiscalía, la incorporación del arma mediante documentación presuntamente falsa generó un perjuicio directo contra Sarmiento, ya que ese elemento fue utilizado dentro de la investigación del doble homicidio y contribuyó a que fuera sometido a proceso.

La acusación contra los expolicías

En el caso de Mamani, el fiscal Paz sostiene que tuvo una participación central en los hechos investigados. La acusación señala que fue quien elaboró el informe que vinculó a Sarmiento con los elementos robados, impulsó el pedido de allanamiento, estuvo a cargo del procedimiento y firmó el acta donde quedó asentado el supuesto hallazgo del arma.

Además, se le atribuye la elaboración y firma de un informe posterior en el que volvió a consignar ese hallazgo, motivo por el cual enfrenta la acusación por dos hechos de falsedad ideológica de instrumento público.

Respecto de Solano, la Fiscalía sostiene que, como jefe de la División Delitos contra la Propiedad de la Brigada de Investigaciones N.º 1, supervisó el operativo y validó con su firma el acta que contenía los datos que ahora son cuestionados.

Pedido de apertura a juicio

Para sostener la acusación, el fiscal Pablo Paz valoró las declaraciones testimoniales, documentación policial, fotografías del procedimiento, croquis del lugar, pericias balísticas y demás elementos incorporados durante la investigación.

Con esos fundamentos, solicitó que la causa avance hacia la etapa de juicio oral, donde deberá determinarse si los expolicías incurrieron en las maniobras que se les atribuyen y cuál fue el impacto que tuvieron esas actuaciones dentro de la investigación por el doble crimen de las ciudadanas francesas.