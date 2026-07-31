“Cumplimos el compromiso con nuestros jóvenes y tendrán su pista de patinaje profesional”

En El Carril, el gobernador Gustavo Sáenz recorrió los trabajos que se ejecutan para la construcción de la pista de velocidad de patinaje con medidas reglamentarias de competición, que ya registra un avance superior al 30 por ciento.

Esta obra, largamente esperada y pedida por la comunidad, comenzó a concretarse en el mes de mayo pasado, cuando el Gobernador firmó con el intendente de El Carril, Efraín Orozco, el convenio de construcción del nuevo Patinódromo Municipal.

“Estamos cumpliendo nuestro compromiso con los jóvenes para que tengan su pista de patinaje”, dijo el Gobernador y destacó que “será el orgullo de los carrileños y de los salteños porque no hay en el NOA ni en el NEA una pista profesional de estas características”.

Sáenz destacó que esta es una obra absolutamente federal y una respuesta al crecimiento de esta disciplina que cosecha permanentemente podios y medallas en torneos regionales y nacionales y en la que destacan especialmente los chicos de El Carril.

“Lo que pregono, lo práctico. Peleo y lucho a nivel nacional por el federalismo y es lo que practico en mi provincia”, señaló Sáenz resaltando la relevancia que su gestión da al deporte.

El intendente agradeció y destacó la articulación entre Provincia y municipio, concretando el patinódromo, que no solamente beneficiará a los chicos del Carril, sino a los de Chicoana, Coronel Moldes, Cerrillos, La Viña, Salta Capital.

La obra es financiada por el Gobierno de la Provincia, canalizándose los fondos a través de la Secretaría del Interior, a cargo de Javier Diez Villa, organismo que también tiene bajo su responsabilidad la supervisión del proyecto. La ejecución de las tareas, en tanto, está a cargo de la Municipalidad de El Carril y el complejo se emplaza en la zona de Estación Zuviría.

La pista

El proyecto contempla la ejecución de una pista de patinaje con geometría ovalada con una superficie neta destinada a la competición de 1.314 m² y una longitud interna de 200 m. La inversión es superior a los 342 millones con plazo de ejecución de 180 días.

Está conformada por dos rectas principales vinculadas mediante curvas semicirculares en sus extremos, definiendo un circuito cerrado destinado al desarrollo de patinaje de velocidad.

Habrá tres sectores funcionales: una zona de patinaje de 6,00 m de ancho, de superficie 1.314 m², una zona de seguridad exterior de 2,50 m ancho con una superficie 614 m² y una zona de descanso interior de 2,00 m de ancho, con una superficie 390 m², delimitadas entre el límite interior y exterior de la pista.

Tendrá las medidas reglamentarias de competición para la práctica del patinaje en sus distintas disciplinas, promoviendo el desarrollo deportivo, recreativo y social de la región.

El proyecto integral incluye también circulación perimetral, zona de descanso interior, iluminación LED, barandas metálicas de resguardo, muros de contención y accesos peatonales. Para integrar el complejo con el entorno, toda la zona perimetral será reforestada.

La importancia de esta obra radica en el arraigo que el patín tiene en la región. En El Carril funciona la Escuela Municipal “Salta Team Speed”, con sedes en La Merced y Cerrillos.