Salta inició la elaboración del Plan Provincial para la Salud Mental de Adolescentes

El Gobierno de la Provincia inició el proceso de elaboración participativa del Plan Provincial de Prevención y Promoción de la Salud Mental Adolescente, una iniciativa que se desarrolla con asistencia técnica de UNICEF Argentina y que busca consolidar una estrategia integral, adaptada a las necesidades y particularidades de la realidad salteña.

La propuesta se enmarca en las acciones de cooperación que la Provincia mantiene con el organismo internacional y surge a partir de una solicitud realizada por el Ministerio de Salud Pública, a través de la Subsecretaría de Medicina Social, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas orientadas a la promoción del bienestar y la prevención de los problemas de salud mental en adolescentes.

Como parte de este proceso, se llevó a cabo una jornada de trabajo técnico en la que participaron representantes de distintos organismos provinciales, reafirmando el enfoque intersectorial que requiere esta temática.

Formaron parte de la actividad funcionarios de los ministerios de Salud Pública; Educación y Cultura; Desarrollo Social; Turismo y Deportes; y Gobierno y Justicia, a través de referentes de áreas vinculadas a Salud Adolescente, Materno e Infancia, Deportes, Agencia de la Juventud, Primera Infancia, Niñez y Familia, Cultos y establecimientos educativos, entre otras.

Durante el encuentro, el especialista senior en Desarrollo Infantil Temprano y Salud de UNICEF Argentina, Javier Quesada, presentó la metodología de trabajo para la elaboración del plan, acompañado por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione; el secretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Teruel; y la subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato.

La metodología propuesta contempla un proceso de elaboración ágil y participativo que permitirá sistematizar información, identificar prioridades y definir una hoja de ruta para orientar las políticas públicas destinadas a la salud mental adolescente.

El documento incluirá un diagnóstico de situación, los objetivos estratégicos, dimensiones de intervención, metas, el relevamiento de prestaciones gubernamentales y no gubernamentales, las acciones e intervenciones previstas, un cronograma de implementación y el marco normativo que respaldará su desarrollo.

El ministro Mangione, dijo que "la adolescencia es una etapa fundamental para el desarrollo de las personas y requiere políticas públicas que acompañen, escuchen y promuevan el bienestar desde una mirada integral. Este plan nos permitirá fortalecer la prevención y la promoción de la salud mental con estrategias construidas de manera participativa y adaptadas a la realidad de nuestra provincia, junto al apoyo de UNICEF Argentina".