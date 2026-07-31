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Asumió un nuevo juez federal en Salta

El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, estuvo presente en el acto de juramento de Diego Anzorreguy como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Salta.

Salta Hoy

31 / 07 / 2026

 

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El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, acompañó la ceremonia institucional en la que Diego Anzorreguy prestó juramento y asumió como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Salta.

La incorporación de Anzorreguy al Juzgado Federal de Primera Instancia 2 fortalece la estructura de la Justicia Federal en la provincia y contribuye al trabajo coordinado entre los distintos organismos con competencia en materia de seguridad.

La ceremonia se realizó en la Sala Colonial de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y fue presidida por el presidente del Tribunal, Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, junto a la vicepresidenta, Mariana Inés Catalano, con la participación de magistrados, representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, autoridades provinciales y municipales, e integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

También estuvieron presentes: el vicegobernador Antonio Marocco, el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand; el presidente del Concejo Deliberante, Darío Héctor Madile; y autoridades de las distintas fuerzas federales y provinciales, entre ellas el subjefe de la Policía de Salta, Guido Burgos; representantes de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria, además de funcionarios del Poder Judicial y familiares del magistrado.

 

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