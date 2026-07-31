Asumió un nuevo juez federal en Salta

El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, acompañó la ceremonia institucional en la que Diego Anzorreguy prestó juramento y asumió como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Salta.

La incorporación de Anzorreguy al Juzgado Federal de Primera Instancia 2 fortalece la estructura de la Justicia Federal en la provincia y contribuye al trabajo coordinado entre los distintos organismos con competencia en materia de seguridad.

La ceremonia se realizó en la Sala Colonial de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y fue presidida por el presidente del Tribunal, Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, junto a la vicepresidenta, Mariana Inés Catalano, con la participación de magistrados, representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, autoridades provinciales y municipales, e integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

También estuvieron presentes: el vicegobernador Antonio Marocco, el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand; el presidente del Concejo Deliberante, Darío Héctor Madile; y autoridades de las distintas fuerzas federales y provinciales, entre ellas el subjefe de la Policía de Salta, Guido Burgos; representantes de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria, además de funcionarios del Poder Judicial y familiares del magistrado.