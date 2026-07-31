Con una agenda federal y conectividad récord, Salta recibió a más de 267.000 turistas

Tras el receso invernal, Salta alcanzó un flujo de 267.628 turistas. Según datos preliminares del Observatorio de Datos Turísticos, elaborados junto al Laboratorio de Estadísticas para la Toma de Decisiones de la Universidad Nacional de Salta y procesados mediante la tecnología Mobility Insights de Telecom y registros hoteleros, la demanda se midió sobre una oferta de 22.975 plazas de alojamiento. El ranking lo encabezaron La Caldera y la Ciudad de Salta, ambas con un 71% de ocupación, seguidas por Rosario de la Frontera (69,2%), Cachi (63,4%) y Cafayate (62,7%).

Los resultados responden al trabajo articulado entre el Ejecutivo provincial y los 60 municipios para estructurar un variado calendario federal con más de 1500 actividades. El territorio salteño vibró con eventos de gran magnitud que atrajeron al público local y a los viajeros: la pasión futbolera copó el Estadio Martearena con el cruce de Boca Juniors frente a Athletico Paranaense de Brasil y el duelo de River Plate ante Aldosivi de Mar del Plata. El entretenimiento de primer nivel deslumbró con la carpa del Circo Ánima de Flavio Mendoza en la Capital, mientras que Chicoana celebró a pura tradición la 41.° edición del Encuentro Nacional de Doma y Festival del Tamal, engalanado por los shows estelares de Abel Pintos y Soledad Pastorutti. A esta grilla se sumaron el 1.° Concurso del Disco y las acciones de difusión directa que el destino activó en diversos puntos del país y el exterior.

Dicho abanico de propuestas tuvo un soporte fundamental en la infraestructura y el transporte: el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes contabilizó 118.193 pasajeros en vuelos de cabotaje e internacionales, un volumen que reafirma a Salta como el principal nodo de redistribución de la región.

Al respecto, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, destacó: “La temporada confirma la competitividad de la provincia. Con la visión de sostener al turismo como una política de Estado, fortalecimos las rutas aéreas, mantuvimos la promoción activa en mercados clave y coordinamos acciones con el sector privado para dinamizar toda la cadena de valor».



A su vez, el constante movimiento se evidenció en la concurrencia a los íconos locales: la red de museos recibió a más de 55.000 personas, los teleféricos San Bernardo y Ala Delta movilizaron a 56.500 usuarios, y el Tren a las Nubes alcanzó un 90 % de ocupación promedio con 7541 pasajeros en 20 salidas.

De esta manera, Salta sostiene un esquema basado en la articulación público-privada, la inversión compartida y la planificación continua, con la actividad turística como motor clave para la generación de empleo y el desarrollo territorial.