Venezuela: rescataron con vida a un niño que pasó 120 horas bajo los escombros

En medio de la tragedia provocada por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela, una historia de supervivencia conmovió al país y al mundo. Carlos Miguel Colmenares, un niño de 12 años, fue rescatado con vida tras permanecer más de 120 horas atrapado bajo los escombros de un edificio que colapsó en Macuto, estado de La Guaira.

El menor fue hallado el pasado 30 de junio durante un operativo conjunto encabezado por equipos de rescate de Ecuador, República Dominicana y Venezuela, luego de cinco días de intensa búsqueda.

Según informaron las autoridades, Carlos permanece internado en observación en Caracas y presenta una evolución favorable.

Cómo logró sobrevivir cinco días

El propio niño relató que, al sentir el fuerte movimiento sísmico, decidió refugiarse debajo de una mesa dentro de su vivienda, una decisión que terminó siendo determinante para salvarle la vida cuando el edificio de nueve pisos se derrumbó.

Además, logró conservar consigo su teléfono celular. Aunque el dispositivo no tenía señal, utilizó la linterna para conocer el espacio en el que había quedado atrapado.

"La pasé por todo alrededor, así cuando se descargara podía tener una especie de mapa mental: aquí está la pared, aquí está el mueble y ahí está la nevera", contó.

Con el paso de las horas perdió completamente la noción del tiempo y dejó de distinguir si era de día o de noche.

Mantener la calma fue clave

Carlos explicó que decidió permanecer casi inmóvil durante la mayor parte del tiempo para ahorrar energía y aumentar sus posibilidades de sobrevivir.

"Me quedaba quieto, viendo a la nada. Cuando abría los ojos, era como si los tuviera cerrados, como si estuviera ciego. Era desesperante, pero yo me pude controlar y no gasté más energía", recordó.

La posición en la que quedó atrapado le provocó fuertes dolores musculares, por lo que realizaba pequeños movimientos con las piernas para evitar que el cuerpo se endureciera completamente.

Durante esos cinco días apenas pudo alimentarse con una salsa picante que encontró entre los restos del edificio. También utilizó un vaso para apoyar la cabeza y aliviar la presión sobre el cuello.

Un rescate apoyado por tecnología

El hallazgo fue posible gracias al uso de cámaras endoscópicas especializadas, capaces de introducirse entre los estrechos espacios que dejaron los escombros y transmitir imágenes en tiempo real.

Una vez confirmada la presencia del niño con vida, comenzaron las tareas finales para liberarlo.

El operativo estuvo encabezado por el equipo USAR ECU-01 del Cuerpo de Bomberos de Quito, integrado por 47 especialistas ecuatorianos, con el apoyo de rescatistas venezolanos y de República Dominicana.

"Mientras exista una posibilidad, seguiremos buscando", expresaron los bomberos ecuatorianos tras concretar el rescate.

El comandante Esteban Cárdenas Varela destacó además el espíritu de la misión humanitaria.

"Aquí no estamos viendo banderas, lo único que estamos haciendo es tratar de salvar vidas, vidas de hermanos, de personas como nosotros", afirmó.

Una tragedia que sigue dejando víctimas

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio provocaron una de las mayores catástrofes naturales de la historia reciente de Venezuela.

De acuerdo con el último balance oficial, el desastre dejó 2.954 personas fallecidas, más de 16.000 heridos y miles de damnificados.