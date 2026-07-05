Día del Perpetuo Socorro: miles de salteños renuevan su devoción a la Virgen

La comunidad católica de Salta vive este domingo una de las celebraciones religiosas más importantes del calendario litúrgico con la fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Desde las primeras horas del día, cientos de fieles comenzaron a acercarse a la iglesia San Alfonso para participar de las distintas celebraciones y expresar una devoción que se transmite de generación en generación.

Bajo el lema "Con María escuchamos, con el corazón anunciamos", la jornada central llega luego de los días de novena y reúne a familias, jóvenes, adultos mayores y peregrinos que renuevan sus pedidos, agradecimientos y promesas ante la imagen de la Virgen.

Durante la mañana se celebran misas a las 6, 7, 8, 9, 10 y 11, en un templo que, como cada año, recibe un incesante movimiento de fieles que buscan compartir un momento de oración y encuentro.

La tradicional procesión, el momento más esperado

Uno de los momentos más significativos de la jornada tendrá lugar a las 15.30, cuando la imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro salga en procesión por las calles de la ciudad.

Como ocurre cada año, la manifestación de fe reunirá a miles de personas que acompañarán el recorrido con cantos, oraciones y muestras de profunda devoción. Familias enteras, niños, adultos mayores, gauchos y vecinos de distintos puntos de la provincia volverán a conformar una de las postales religiosas más representativas de Salta.

Consagración frente a la Legislatura

Al finalizar la procesión, la comunidad se concentrará frente al edificio de la Legislatura provincial, donde a las 17.30 se realizará la tradicional oración de consagración a la Virgen del Perpetuo Socorro.

Posteriormente, las actividades continuarán en la iglesia San Alfonso con las misas previstas para las 18.30 y las 20.30.

Una devoción que atraviesa generaciones

La predicación de la fiesta estará a cargo del padre Alfredo Reyna, integrante de la Comunidad Redentorista, acompañado por sacerdotes diocesanos.

Cada año, la celebración del Perpetuo Socorro renueva una de las expresiones de fe más arraigadas entre los salteños. Más allá de las ceremonias, la jornada representa un espacio de encuentro espiritual en el que miles de personas vuelven a poner sus esperanzas, preocupaciones y agradecimientos a los pies de María.