Brasil-Noruega y México-Inglaterra animan una jornada de alto voltaje en los octavos

La Copa del Mundo 2026 continúa entrando en su etapa decisiva y este domingo ofrecerá dos atractivos cruces de octavos de final. Brasil enfrentará a Noruega en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo, mientras que México se medirá con Inglaterra en un duelo de potencias que promete emociones en el Estadio Azteca.

Los ganadores de ambos encuentros avanzarán a los cuartos de final y seguirán en carrera por el título mundial.

Brasil busca imponer su jerarquía ante la Noruega de Haaland

El primer encuentro de la jornada se disputará desde las 17 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde Brasil intentará confirmar su candidatura frente a una selección noruega que llega con una de las grandes figuras del certamen.

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti alcanzó esta instancia luego de vencer 2 a 1 a Japón en un partido que logró revertir gracias a los goles de Casemiro y Gabriel Martinelli.

Previamente, la "Verdeamarela" había finalizado como líder de su grupo tras derrotar a Haití (3-0) y Escocia (3-0), además de empatar 1 a 1 con Marruecos.

Uno de los principales argumentos ofensivos del seleccionado brasileño es Vinícius Júnior, que atraviesa un gran momento y acumula cuatro goles en igual cantidad de partidos durante el Mundial.

Noruega, por su parte, clasificó como segunda del Grupo I después de vencer a Irak y Senegal y caer frente a Francia en un encuentro en el que preservó a varios titulares. En los 16avos de final eliminó con dificultad a Costa de Marfil por 2 a 1.

La gran amenaza para Brasil será Erling Haaland, máximo goleador del torneo hasta el momento con cinco tantos.

México e Inglaterra protagonizan un duelo de candidatos

El segundo partido del día comenzará a las 21 y tendrá como escenario el histórico Estadio Azteca, donde México intentará aprovechar el respaldo de su público para dar un nuevo paso en el campeonato.

El seleccionado local llega con una campaña impecable: ganó los cuatro partidos que disputó y todavía no recibió goles, convirtiéndose en uno de los equipos más sólidos de la competencia.

Inglaterra, en tanto, lideró el Grupo L tras vencer a Croacia y Panamá e igualar frente a Ghana. En la ronda de 16avos de final debió exigirse al máximo para superar a la República Democrática del Congo y conseguir el boleto a esta instancia.