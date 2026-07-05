Orán: imputaron y dejaron detenido a un hombre acusado de un homicidio

La Justicia avanza en la investigación por un homicidio ocurrido durante la madrugada del sábado en la ciudad de Orán. Un hombre de 36 años fue detenido e imputado como presunto autor del crimen de un joven de 30 años, quien falleció tras recibir un disparo de arma de fuego en el barrio 6 de Enero.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, imputó de manera provisional al sospechoso por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Tras la audiencia de imputación, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó al Juzgado de Garantías que el acusado continúe detenido mientras avanza la investigación, al considerar que existen riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de las medidas investigativas.

Cómo ocurrió el hecho

De acuerdo con la investigación preliminar, el episodio se registró durante la madrugada del sábado 4 de julio, cuando el ahora imputado caminaba por el barrio 6 de Enero y, por causas que aún se intentan establecer, mantuvo un entredicho con un hombre de 30 años.

En ese contexto, el sospechoso habría extraído un arma de fuego y efectuado un disparo que impactó en la víctima, provocándole heridas de extrema gravedad que derivaron en su fallecimiento.

La autopsia confirmó la causa de muerte

Por disposición de la fiscal Filtrín Cuezzo, personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes en la escena del hecho, mientras que investigadores de la UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales llevaron adelante distintas tareas para esclarecer lo sucedido.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, donde se practicó la autopsia. El informe preliminar determinó que la muerte se produjo como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por una lesión cardíaca causada por un arma de fuego.

La investigación continúa

A partir de testimonios recabados y otras medidas de investigación, los investigadores lograron identificar al presunto autor del disparo, quien posteriormente fue detenido.