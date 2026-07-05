Colapinto brilló en Silverstone: remontó 10 posiciones, terminó noveno

Franco Colapinto protagonizó una actuación sobresaliente en el Gran Premio de Gran Bretaña y volvió a sumar puntos en la Fórmula 1. El piloto argentino finalizó en el noveno puesto tras largar desde la 19ª posición, completando una espectacular remontada de diez lugares en el circuito de Silverstone, en una carrera que también dejó un gran resultado para Alpine con Pierre Gasly en el décimo puesto.

La competencia fue ganada por el monegasco Charles Leclerc, quien consiguió su primera victoria de la temporada con Ferrari. George Russell y Lewis Hamilton completaron el podio, mientras que el final estuvo marcado por el ingreso del Safety Car tras el accidente de Max Verstappen en las últimas vueltas.

Una remontada para el recuerdo

El fin de semana había comenzado cuesta arriba para Colapinto. Una falla en su monoplaza durante la clasificación lo dejó relegado al 19° puesto de la grilla, obligándolo a encarar una carrera de recuperación.

Sin embargo, el argentino mostró un gran ritmo desde la largada. Al igual que en la carrera Sprint, realizó una excelente salida que le permitió ganar rápidamente varias posiciones hasta ubicarse 16°. Incluso protagonizó un intenso duelo con su compañero de equipo, Pierre Gasly, antes de comenzar una serie de sobrepasos que marcarían su carrera.

Con maniobras precisas, Colapinto superó a Nico Hülkenberg, Esteban Ocon y Carlos Sainz para escalar hasta el 12° lugar, mientras Gasly también avanzaba posiciones.

Alpine aprovechó la estrategia

La carrera tomó un giro favorable para el piloto argentino cuando una lenta detención en boxes de Gasly permitió que Colapinto quedara por delante dentro del equipo.

Más adelante, el argentino superó a Oliver Bearman y quedó a las puertas de la zona de puntos. Aunque Gabriel Bortoleto logró mantener una diferencia gracias al mejor ritmo de su Audi, distintos incidentes comenzaron a modificar el desarrollo de la prueba.

El abandono de Hülkenberg por problemas mecánicos y los inconvenientes sufridos por Andrea Kimi Antonelli, que además recibió una penalización de cinco segundos, dejaron a Colapinto cada vez más cerca del top diez.

El Safety Car selló un gran resultado

La vuelta 48 fue decisiva. Max Verstappen sufrió una salida de pista que obligó a la dirección de carrera a desplegar el Safety Car hasta el final de la competencia.

La neutralización permitió que Colapinto heredara el noveno puesto, beneficiado además por la sanción aplicada a Antonelli. De esta manera, el piloto de 23 años completó una remontada de diez posiciones y volvió a sumar puntos para Alpine, que también festejó el décimo lugar de Gasly en un fin de semana que había comenzado con muchas complicaciones.

Leclerc volvió al triunfo

En la punta de la carrera, Charles Leclerc dominó de principio a fin luego de quedarse con el liderazgo en la largada y administró la ventaja hasta conseguir su primera victoria de la temporada.

Detrás del piloto de Ferrari finalizaron George Russell y Lewis Hamilton, quienes aprovecharon los problemas de Antonelli para sumar puntos importantes en la pelea por el campeonato.

Lo que viene para Colapinto

Tras el Gran Premio de Gran Bretaña, la Fórmula 1 tendrá una semana de descanso antes de regresar a la actividad. Sin embargo, Colapinto volverá a subirse a un monoplaza el próximo 12 de julio, cuando participe del tradicional Festival de la Velocidad de Goodwood, donde volverá a conducir el histórico Lotus E20.

La actividad oficial de la máxima categoría se reanudará entre el 17 y el 19 de julio con el Gran Premio de Bélgica, en el circuito de Spa-Francorchamps, una de las citas más emblemáticas del calendario.