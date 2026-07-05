Pruebas Aprender 2025: los salteños mejoraron mucho en Lengua y poco en Matemática

Los resultados de las Pruebas Aprender 2025 dejaron un balance positivo para Salta. La provincia registró una mejora superior al promedio nacional en el rendimiento de los alumnos de sexto grado de primaria, con un fuerte avance en Lengua y progresos más moderados en Matemática, área que continúa siendo el principal desafío del sistema educativo.

La evaluación fue aplicada en noviembre a 24.845 estudiantes de sexto grado pertenecientes a 738 escuelas de toda la provincia. Según los datos oficiales, Salta mejoró 11 puntos porcentuales respecto de la edición anterior, superando el incremento nacional, que fue de 10,5 puntos.

La coordinadora estratégica de Planeamiento y Desarrollo Educativo del Ministerio de Educación de Salta, Analía Guardo, destacó que los resultados representan "una buena noticia" para la provincia, especialmente en el área de Lengua.

"Pasamos de alrededor del 63% de estudiantes en niveles avanzados y satisfactorios en 2023 al 74,5% en 2025. Esto significa que siete de cada diez estudiantes lograron los niveles esperados de desempeño", explicó la funcionaria.

De todos modos, señaló que aún queda un 25,5% de los alumnos que se ubica en niveles básicos o por debajo del básico, lo que marca la necesidad de continuar fortaleciendo las estrategias pedagógicas.

Matemática sigue siendo el gran desafío

El panorama es diferente en Matemática. Allí, los resultados muestran que el 51% de los estudiantes alcanzó niveles avanzados o satisfactorios, mientras que el 49% permanece en niveles básicos o inferiores.

"En este caso, cinco de cada diez estudiantes se ubican en los niveles esperados", precisó Guardo, quien reconoció que se trata del área que requiere mayor atención.

Frente a esta situación, la provincia adhirió al Compromiso Federal por la Matemática y fue una de las primeras jurisdicciones en implementar un plan específico para fortalecer la enseñanza de esta disciplina.

Además de la capacitación docente, recientemente se presentó un nuevo material pedagógico con orientaciones didácticas destinado al segundo ciclo de primaria y a los primeros años de la escuela secundaria.

El impacto de la política de alfabetización

Desde el Ministerio de Educación atribuyen el crecimiento en Lengua a una política sostenida de alfabetización que comenzó en 2020 y que se consolidó desde 2021 mediante el trabajo conjunto con organismos como UNICEF, Instituto Natura y la Asociación Propuesta DALE.

"Venimos implementando capacitaciones de postítulo para docentes en alfabetización, fortaleciendo la alfabetización inicial y temprana, además de acompañar el trabajo en las aulas y desarrollar materiales pedagógicos contextualizados", señaló Guardo.

La funcionaria explicó que esos recursos contemplan la diversidad geográfica y cultural de Salta, incorporando paisajes, costumbres y formas de vida propias de la provincia para facilitar los procesos de aprendizaje.

Evaluaciones para seguir mejorando

Guardo remarcó que las Pruebas Aprender constituyen una herramienta de diagnóstico que permite orientar las políticas educativas sobre la base de evidencia concreta.

"Lo importante de estos datos es que nos entusiasman y motivan, pero también debemos analizarlos junto con la información que aportan el Sistema Integral de Información Digital Educativa (SINIDE), las direcciones de nivel, los supervisores y cada escuela", afirmó.

En ese sentido, adelantó que próximamente estarán disponibles nuevas evaluaciones sobre comprensión lectora en el primer ciclo de primaria, que permitirán complementar el análisis y ajustar las estrategias pedagógicas.

Fortalecer la transición hacia la secundaria

Otro de los ejes de trabajo del Ministerio está puesto en mejorar la articulación entre la escuela primaria y la secundaria, ya que los indicadores muestran que las mayores dificultades aparecen en los primeros años del nivel medio.

"Tenemos que garantizar la trayectoria del estudiante a lo largo de todos los niveles del sistema educativo. Por eso trabajamos en la articulación de contenidos y en las formas de enseñanza, especialmente en Matemática", sostuvo la funcionaria.

Un compromiso de toda la comunidad educativa

Finalmente, Guardo destacó que la mejora educativa requiere un trabajo sostenido y conjunto entre el Estado, las escuelas, los docentes y las familias.

"El fortalecimiento de la enseñanza y la mejora de los aprendizajes nos involucra a toda la sociedad. Queremos que los docentes se sientan parte de este resultado, porque han llevado adelante este cambio con mucho compromiso y profesionalidad", expresó.

Fuente: El Tribuno