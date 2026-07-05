Inicia la venta presencial de entradas para ver a Boca en Salta

La expectativa por la llegada de Boca Juniors a Salta sigue creciendo. Luego de la exitosa venta online, este domingo comenzó la venta presencial de entradas para el amistoso frente a Athletico Paranaense, que se disputará el próximo miércoles en el estadio Padre Ernesto Martearena por la Copa Desafío de Invierno.

Desde el Gobierno provincial, a través de la Agencia Provincial Salta Deportes, informaron que las boleterías Norte del estadio permanecerán habilitadas este domingo 5 y el lunes 6 de julio, entre las 12 y las 17, para que los hinchas puedan adquirir sus localidades.

Además, aclararon que todavía queda un remanente de entradas y que continúa vigente la venta online a través de la plataforma Entrada Uno.

Gran expectativa por el debut del "Vasco" Arruabarrena

El encuentro marcará el estreno de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena como entrenador de Boca Juniors, un atractivo adicional para un partido que promete convocar a miles de hinchas en el Martearena.

La delegación xeneize arribará a Salta el martes 7 de julio en un vuelo chárter y se hospedará en un hotel ubicado en las inmediaciones del monumento al General Martín Miguel de Güemes. En tanto, Athletico Paranaense llegará el mismo día y se alojará en un hotel del centro de la ciudad.

Cuánto cuestan las entradas

Los valores establecidos para el partido son los siguientes:

Popular: $35.000.

Platea Este (sobre avenida Tavella): $60.000.

Platea Oeste techada: $80.000.

Salta se prepara para recibir también a River

La intensa agenda futbolística continuará pocos días después. El próximo 17 de julio, River Plate enfrentará a Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina, también en el estadio Padre Martearena.

La realización de ambos encuentros generará un importante movimiento turístico, comercial y deportivo para la provincia, con la llegada de miles de visitantes y la presencia de dos de los clubes más convocantes del país.

Además del atractivo de ver a Boca y River en Salta, los hinchas estarán atentos a las nuevas incorporaciones y a los equipos que presentarán ambos planteles en la antesala de una nueva temporada del fútbol argentino.

El Martearena está casi listo

La presidenta de la Agencia Provincial Salta Deportes, Claudia Vásquez, aseguró que los trabajos de recuperación del estadio avanzan según lo previsto y que el campo de juego ya presenta una notable mejoría.

"A pocos días de la llegada de Boca a Salta, recuperamos casi el 90% del estado del campo de juego y estamos realizando los últimos retoques en el resto del estadio Martearena", afirmó.

La funcionaria explicó que durante las últimas semanas se realizaron tareas de resembrado, poda y mantenimiento del césped, favorecidas por las condiciones climáticas.

"El clima nos permitió acelerar el trabajo y el mantenimiento del césped. Además, continuamos con la poda y el mantenimiento del sistema de iluminación de todo el estadio", señaló.

Vásquez también remarcó la importancia del mantenimiento permanente de las instalaciones y lamentó los daños ocasionados por hechos de vandalismo.

"La iluminación y el mantenimiento deben ser permanentes, porque día a día nos enfrentamos a la desidia de algunas personas que rompen elementos sin pensar en el beneficio de miles de salteños y visitantes que llegan para estos grandes eventos", expresó.

En los últimos días, la titular de Salta Deportes recorrió el estadio junto a autoridades de Seguridad, Bomberos, Vialidad y organizadores de eventos deportivos para supervisar, en horario nocturno, el funcionamiento de la iluminación, los accesos, los estacionamientos, los sanitarios y el estado del campo de juego.

"Junto a distintas áreas realizamos un relevamiento para mejorar cada detalle de cara a los partidos de alta envergadura que tendremos en una semana, como los de Boca y River", concluyó.