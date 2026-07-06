Orán: Hoy se conocerá el veredicto por el brutal homicidio de un puestero rural

El hecho ocurrió en 2022, cuando se reportó al Sistema de Emergencias 911 el hallazgo de un hombre sin vida a la vera de la ruta nacional 34, en el tramo comprendido entre Pichanal y Colonia Santa Rosa.

La víctima fue identificada como Pablo César Almaraz, de 41 años, puestero rural, quien fue encontrado decapitado.