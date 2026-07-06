Orán: Hoy se conocerá el veredicto por el brutal homicidio de un puestero rural
El pasado jueves finalizaron los alegatos. La Fiscalía y la querella solicitaron la pena de prisión perpetua para los tres hombres imputados de 29, 31 y 39 años.
Salta Hoy
06 / 07 / 2026
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El hecho ocurrió en 2022, cuando se reportó al Sistema de Emergencias 911 el hallazgo de un hombre sin vida a la vera de la ruta nacional 34, en el tramo comprendido entre Pichanal y Colonia Santa Rosa.
La víctima fue identificada como Pablo César Almaraz, de 41 años, puestero rural, quien fue encontrado decapitado.