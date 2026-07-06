Investigan la muerte de un sereno en el incendio de un obrador

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

Luego de las tareas de sofocación de las llamas de la casilla, bomberos de la provincia encontraron al cuerpo del hombre de aproximadamente 50 años, según explicó esta mañana el oficial Juan Posadas, desde la Oficina de Prensa de la Policía de Salta.

El oficial dijo que los motivos de la muerte del hombre son materia de investigación. Podría tratarse de un accidente por frío debido a las bajas temperaturas, aunque no descartó que el fuego haya sido provocado de manera intencional por terceros.