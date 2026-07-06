Por el partido de la Selección, el mercado Cofruthos adelanta su horario de cierre

Por otro lado mencionó la baja considerable de las ventas en el mercado en los últimos 20 días. “Hay mucha oferta y poca demanda”, manifestó por los micrófonos de esta emisora.

La combinación de la baja en el consumo general de los clientes, con la suba de los precios de algunos productos por efecto de las heladas, puso en riesgo los negocios de los vendedores de frutas y verduras.

Indicó así que aún se encuentra en buen precio todavía las papas, la acelga, la espinaca y el zapallo que se vendía a 500 pesos el kilogramo, por ejemplo.

Por otro lado se supo que los Mercados Municipales dependientes de la Comuna capitalina cerrarán este martes a las 12 y volverán a abrir a las 17 horas.

Finalmente, fuentes cercanas a la Cámara de Comercio e Industria indicaron que el horario de atención mañana será normal. Sin contar que algunos propietarios hagan el cierre anticipado para permitir que los empleados lleguen a sus hogares para ver el partido Argentina - Egipto previsto a las 13:00.