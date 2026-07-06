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Vacaciones de invierno con tecnología

Campus Tech ofrece talleres gratuitos de Robótica e Inteligencia Artificial. El programa fue presentado por el gobernador Gustavo Sáenz.

Salta Hoy

06 / 07 / 2026

 

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La iniciativa de robótica, drones e inteligencia artificial para niños y adolescentes se llevará a cabo durante las vacaciones de invierno en Upateco y el Hub Tecnológico de Vaqueros. 

La participación es gratuita y presencial. 

El gobernador destacó que esta propuesta busca generar oportunidades laborales y fomentar la educación en tecnología. 

Los talleres incluirán programación, producción audiovisual y manejo de drones, con el objetivo de ofrecer un espacio de aprendizaje dinámico y divertido para los estudiantes salteños.

Las actividades

Se desarrollarán de manera presencial durante las dos semanas del receso invernal, divididas en dos segmentos de edad: de 8 a 12 años y de 13 a 17 años.

Formulario digital: El formulario de inscripción ya se encuentra disponible desde hoy, lunes 6 de julio, en el sitio web oficial de la UPATecO. Debe ser descargado y completado antes del trámite presencial.

Inscripción presencial: Se realizará únicamente los días martes 7 y miércoles 8 de julio, en el horario de 9:00 a 15:00 horas, en la sede donde se dicte el taller elegido (Pereyra Rozas o Vaqueros).

SEDE UPATECO - PEREYRA ROZAS

Laboratorio Audiovisual (13 a 17 años): Producción y edición de cortometrajes con teléfonos celulares. Martes y jueves de 9:30 a 13:30 hs (Comisión 1) y de 15:30 a 18:30 hs (Comisión 2).

Exploradores Digitales: Videojuegos y Robótica (8 a 12 años): Programación con Scratch, mBlock y PictoBlox. Lunes y miércoles de 15:00 a 18:00 hs.

Robótica Creativa (8 a 12 años): Proyectos interactivos con placas Arduino y sensores. Lunes y miércoles o martes y jueves de 15:00 a 18:00 hs.

Aprendiendo a Programar (8 a 12 años): Iniciación al lenguaje Python mediante desafíos. Martes y jueves de 15:00 a 18:00 hs.

Infinity Lab (8 a 12 años): Integración de robótica, videojuegos e inteligencia artificial generativa. Lunes y martes de 9:00 a 12:00 hs.

Robots al Rescate (8 a 12 años): Construcción y guiado de robots móviles. Lunes y miércoles (16:00 a 19:00 hs) o miércoles y viernes (9:00 a 12:00 hs).

EcoRobots (8 a 12 años): Reciclaje tecnológico y electrónica básica con componentes reutilizados. Martes y jueves o lunes y miércoles de 15:00 a 18:00 hs.

Misión Robótica: Aventuras de Invierno (8 a 12 años): Resolución de misiones de programación en equipo. Martes y jueves de 15:00 a 18:00 hs.

Pequeños Ingenieros (8 a 12 años): Introducción práctica a la física, electricidad y pensamiento computacional. Miércoles y viernes de 9:00 a 12:00 hs.

Exploradores del Aire (8 a 12 años): Simulación de vuelo, programación y manejo de drones. Miércoles y viernes o jueves y sábado de 9:00 a 12:00 hs.

HUB TECNOLÓGICO DE VAQUEROS

Robótica Creativa (8 a 12 años): Diseño de proyectos con Arduino y componentes electrónicos. Martes y jueves de 15:00 a 18:00 hs.

Exploradores Digitales (8 a 12 años): Programación de videojuegos y robótica educativa. Martes y jueves de 15:00 a 18:00 hs.

EcoRobots (8 a 12 años): Reutilización de componentes y reciclaje tecnológico. Lunes y miércoles de 15:00 a 18:00 hs.

Robots al Rescate (8 a 12 años): Construcción y programación de robots para resolución de circuitos. Miércoles y viernes de 9:00 a 12:00 hs.

El gobernador Gustavo Sáenz durante la presentación de Campus Tech

 

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