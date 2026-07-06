Desde este martes incrementan levemente las temperaturas máximas

“El viento norte hace retroceder el frío y se espera para el miércoles un día típicamente invernal salteño con máximas de 25 grados y cielo despejado”, expresó el agroclimatólogo Eduardo Sierra en el programa “Claves del Campo” que se emite los sábados por Radio Salta.

Cerca del mediodía salió el sol después de una jornada que había comenzado con 1,8 grados y una densa niebla.

Se espera para hoy cielo parcialmente nublado por la tarde y una máxima de 14°C.