El diputado libertario Santiago Viola, en Salta

El diputado provincial Eduardo Virgili, en diálogo con Radio Salta, abordó varios temas relevantes en un reciente encuentro político.

Como apoderado del partido a nivel nacional, destacó la importancia de discutir sobre los organismos de control y la situación actual de Salta, además de trazar una estrategia electoral para los próximos comicios.

Además, rechazó la Ley de Lemas, calificándola de "estafa" y un retroceso en la calidad democrática del país.