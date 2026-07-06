El diputado libertario Santiago Viola, en Salta
El pasado viernes el apoderado nacional de La libertad Avanza estuvo en esta provincia. En la sede de LLA se reunió con referentes provinciales para avanzar en la organización y fortalecimiento partidario.
Salta Hoy
06 / 07 / 2026
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El diputado provincial Eduardo Virgili, en diálogo con Radio Salta, abordó varios temas relevantes en un reciente encuentro político.
Como apoderado del partido a nivel nacional, destacó la importancia de discutir sobre los organismos de control y la situación actual de Salta, además de trazar una estrategia electoral para los próximos comicios.
Además, rechazó la Ley de Lemas, calificándola de "estafa" y un retroceso en la calidad democrática del país.