Mejores resultados en lengua, gracias al Programa de Alfabetización

En el ámbito educativo, un punto de mejora representa un cambio muy importante. Cada punto equivale a unos 7900 estudiantes más que desarrollan las habilidades para resolver preguntas que antes quedaban fuera de su alcance. Por eso, una mejora de 10,5 puntos en los niveles de Lengua significa que más de 80 mil chicos más hoy alcanzan los niveles esperados.

Lucia Vallejo de Argentinos por la Educación indicó por Radio Salta que la cuestión social tiene su peso en los resultados, los chicos de estratos económicos más altos tienen mejor desempeño que aquellos de sectores más vulnerables.

“Los buenos resultados se deben a las políticas del Plan de Alfabetización establecidas por el estado nacional”comentó Vallejo.

