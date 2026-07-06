“La lucha contra el narcotráfico debe ser un esfuerzo nacional e internacional”
El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, estuvo esta mañana presente en nuestra provincia para firmar varios convenios de cooperación con el Gobierno de la provincia.
Salta Hoy
06 / 07 / 2026
En la Universidad Católica de Salta (Ucasal) además presidió unas jornadas sobre la importancia del diálogo y la mediación en la justicia.
En medio de las actividades oficiales dialogó brevemente con los medios locales.
“Es tan aberrante el delito del narcotráfico y el microtráfico que la droga ya se vende en las canchas de fútbol, afectando a nuestros niños y jóvenes”, remarcó el funcionario nacional.
“La lucha contra el narcotráfico exige coordinación y unión entre las partes, porque nadie puede enfrentarlo solo”, dijo a su turno el gobernador Gustavo Sáenz en su discurso en la Ucasal.
Finalmente resaltó la importancia del sistema de mediación para encontrar soluciones en dos sectores en conflicto.