“La lucha contra el narcotráfico debe ser un esfuerzo nacional e internacional”

En la Universidad Católica de Salta (Ucasal) además presidió unas jornadas sobre la importancia del diálogo y la mediación en la justicia.

En medio de las actividades oficiales dialogó brevemente con los medios locales.

“Es tan aberrante el delito del narcotráfico y el microtráfico que la droga ya se vende en las canchas de fútbol, afectando a nuestros niños y jóvenes”, remarcó el funcionario nacional.

“La lucha contra el narcotráfico exige coordinación y unión entre las partes, porque nadie puede enfrentarlo solo”, dijo a su turno el gobernador Gustavo Sáenz en su discurso en la Ucasal.

Finalmente resaltó la importancia del sistema de mediación para encontrar soluciones en dos sectores en conflicto.