España con lo justo le ganó a Portugal y está en cuartos de final

España eliminó a Portugal al vencerlo por uno a cero en un peleado y ajustado encuentro de los octavos de final en Texas.

La derrota de los "Lusos" implicó el último partido de Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo.

Con esta victoria, España se medirán en los cuartos de final contra el vencedor de Estados Unidos y Bélgica.